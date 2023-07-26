Власть 26 июля 2023, 12:38 Россияне подали более 66 тысяч заявок на участие в электронном голосовании Глав ЦИК Памфилова: на участие в ДЭГ поступило более 66 тысяч заявок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 66 169 жителей российских регионов, где в сентябре состоятся выборы, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Ее слова привел ТАСС.

По месту пребывания решили голосовать 4706 избирателей.

Реклама

Памфилова отметила, что в выборах глав субъектов в 21 регионе решили участвовать 125 кандидатов, в том числе 10 самовыдвиженцев. На рассмотрении находятся документы 79 кандидатов, 32 уже зарегистрировали. Еще у 13 утрачен статус, а одному отказали в регистрации.

Своих кандидатов на выборы различных уровней выдвинули 23 из 27 партий. Всего выдвиженцев 8,5 тысячи. По одномандатным округам заявки подали 2228 человек.

Об открытии записи на ДЭГ в Московской области стало известно накануне. Выборы состоятся 8, 9 и 10 сентября. В регионе изберут губернатора, депутата облдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и членов Совета депутатов в 10 городских округах. Чтобы принять участие в голосовании, нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги» и подать заявление до 4 сентября.