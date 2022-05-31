Россияне не останутся без зарубежных лекарств

Министерством здравоохранения России не было зафиксировано отказов в поставках иностранных медикаментов в РФ. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«То, что касается отказов в поставках, мы их не фиксируем. Вы знаете, что у нас в марте наблюдались проблемы с ажиотажным спросом, в частности на гормональные препараты, такие как „L-тироксин“, когда спрос повысился в 5-7 раз в течение нескольких недель марта. Тем не менее мы не фиксируем отказов от зарубежных [поставщиков]», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Фисенко отметил, что перед майскими праздниками в России дали старт производству L-тироксина. По его словам, линейка этих препаратов в данный момент представлена российскими и зарубежными производителями.

Первый замминистра добавил, что ведомство вместе с правительством РФ, с системой маркировки, Минпромторгом, Центром развития перспективных технологий, ФАС, казначейством по госзакупкам создали систему фиксирования возможных рисков дефектуры.

«Мы анализируем различные массивы данных, вводился ли [препарат] в систему гражданского оборота через Росздравнадзор, насколько успешно проходят торги, есть ли отказы по торгам», — сообщил он.

Фисенко заверил, что в стране нет проблемных позиций по препаратам.