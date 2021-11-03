Россияне и иностранцы начнут получать ИНН через «Госуслуги»

Заявление о постановке на учет в налоговой инспекции и оформление индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) стало доступно на портале госуслуг. Как сообщила пресс-служба правительства России, о новом сервисе рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Он напомнил, что правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, доступных в электронной форме. Он отметил, что нововведение по установке на учет в налоговой инспекции и оформление ИНН через портал госуслуг станет удобным для иностранцев, которые собираются приехать в Россию на работу.

«Еще до приезда в нашу страну они смогут договариваться с работодателями и заранее оформлять необходимые документы, в том числе о постановке на учет в налоговых органах», — пояснил глава правительства России.

Перевод документооборота на цифровую платформу в России идет уже несколько лет. Как напомнила «Газета.ru», в конце октября Михаил Мишустин подписал постановление об оформлении электронных дубликатов дипломов и аттестатов об образовании, военных билетов и других документов, включая медицинские справки и судебные решения.