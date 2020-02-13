Россияне должны стать авторами поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин объявил, что в рабочую группу поступило более 500 поправок в Конституцию. Но, по словам главы государства, он хочет, чтобы поправки шли от обычных россиян, поэтому голосование по ним должно превратиться в плебисцит.

«Для меня важно не как, там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — сказал Путин, его цитирует РИА «Новости».

Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Он отметил объем работы и призвал участников рабочей группы выверять «каждое слово, каждую букву, каждую запятую». В то же время, по его мнению, важно не потерять того, что было создано в 1993 году, и подкорректировать закон в соответствии с современными вызовами.

Среди важных нововведений президент назвал необходимым прописать индексацию пенсий в Конституции. По словам главы государства, так не останется лазейки, чтобы выплаты пенсионерам не индексировались.

Президент не исключил, что в Конституции могут закрепить статус науки и России как державы-победительницы во Второй мировой войне.

В то же время Путин отметил, что все 500 поправок в Конституцию вноситься не будут. Но все они будут проанализированы, чтобы депутаты, сенаторы или правительство могли реализовать пожелания другими законными способами.

Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что решение о правке Конституции примут люди во время голосования. Если они проголосуют против, поправки в основной закон России вноситься не будут. Путин добавил, что голосование будет проходить в будний день, который объявят выходным.

Совет Думы ограничил срок внесения предложений по поправкам 14 февраля. Но президент не исключил, что этот срок могут продлить.

Глава государства предложил изменить Конституцию во время послания Федеральному собранию. Его предложения касались перераспределения функций между исполнительной, законодательной и судебной властью. Предложения Путина были приняты Госдумой в первом чтении. Сейчас идет сбор поправок ко второму.