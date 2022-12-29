Власть 29 декабря 2022, 18:20 Россиянам запретят работать в такси с несколькими неоплаченными штрафами Президент Путин подписал закон об организации перевозок пассажиров в такси freepik

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В России с сентября введут запрет на работу в такси для водителей, не оплативших более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения. Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон №580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации".

Законодательный акт вводит и другие дополнительные требования для работы в такси. Водитель не имеет права управлять такси, если в течение года его повторно лишили прав или назначили административный арест за нарушение ПДД.

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Подразумевается, что работать в такси можно лишь при наличии разрешения от уполномоченного органа, которое подтверждается записью в региональном реестре перевозчиков, и только после заключения договора со службой заказа автомобилей. Разрешение на работу в такси смогут получить не только ИП и юридические лица, но и физлица.

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Нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.