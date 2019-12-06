  • Россиянам упростят алгоритм продажи квартир через аукцион

    06 декабря 2019, 04:35

    Светлана Степанова

    Собственники жилья в России смогут продавать свою недвижимость через сайт госзакупок. Это разрешено, но не пользуется спросом, так как требуется достаточно солидная сумма в качестве залога. Минюст предложил смягчить условия. Об этом сообщили «Известия».
    Россиянам упростят алгоритм продажи квартир через аукцион

    Министерство юстиции провело мониторинг правоприменения за 2018 год, уделив особое внимание проблеме обеспечения жильем сирот. Региональные и муниципальные власти такую недвижимость покупают через площадку госзакупок. Чтобы на этом сайте выставить свою квартиру, необходимо внести залог: от 5% до 30% от стоимости сделки. Это прописано в законе «О контрактной системе в сфере закупок». Именно по этой причине физические лица зачастую даже не рассматривают вариант продажи жилья через электронные аукционы.

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    Минюст подготовил документ, взяв за основу данные федеральных и региональных ведомств, экспертов и ученых. Доклад направили Владимиру Путину. Предлагается изменить условия участия в аукционах для физических лиц. В частности, выставлять свои дома и квартиры для целевого приобретения муниципальными властями жилья для детей-сирот. Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» пояснил, что подобное решение может значительно сократить очередь нуждающихся в жилье россиян данной категории.

    На этапе котлована в Москве можно приобрести квартиру по цене от 93 тысяч за квадратный метр. Если дом сдан в эксплуатацию, то стоимость той же площади возрастает — от 120 тысяч рублей. На вторичном рынке цены ниже — приблизительно от 112 тысяч рублей за квадратный метр.