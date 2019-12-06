Россиянам упростят алгоритм продажи квартир через аукцион

Министерство юстиции провело мониторинг правоприменения за 2018 год, уделив особое внимание проблеме обеспечения жильем сирот. Региональные и муниципальные власти такую недвижимость покупают через площадку госзакупок. Чтобы на этом сайте выставить свою квартиру, необходимо внести залог: от 5% до 30% от стоимости сделки. Это прописано в законе «О контрактной системе в сфере закупок». Именно по этой причине физические лица зачастую даже не рассматривают вариант продажи жилья через электронные аукционы.

Квартиры детям-сиротам решили выдавать по сертификатам Подробнее

Минюст подготовил документ, взяв за основу данные федеральных и региональных ведомств, экспертов и ученых. Доклад направили Владимиру Путину. Предлагается изменить условия участия в аукционах для физических лиц. В частности, выставлять свои дома и квартиры для целевого приобретения муниципальными властями жилья для детей-сирот. Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» пояснил, что подобное решение может значительно сократить очередь нуждающихся в жилье россиян данной категории.

На этапе котлована в Москве можно приобрести квартиру по цене от 93 тысяч за квадратный метр. Если дом сдан в эксплуатацию, то стоимость той же площади возрастает — от 120 тысяч рублей. На вторичном рынке цены ниже — приблизительно от 112 тысяч рублей за квадратный метр.