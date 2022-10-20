Жители трех регионов России смогут покупать рецептурные лекарства в интернете | 360°

Власть 20 октября 2022, 15:12 Жители трех регионов России смогут покупать рецептурные лекарства в интернете Президент Путин подписал закон об эксперименте по интернет-продаже рецептурных лекарств unsplash

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже в Сети лекарств, которые отпускают по рецепту.

В тексте сказано, что эксперимент проведут с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

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Продажа рецептурных лекарств для медицинского применения в интернете окажет поддержку малому бизнесу, который работает на аптечном рынке. Также это позволит сделать более доступными препараты, отпускаемые по рецепту, для всех категорий граждан.

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Министерство здравоохранения РФ при этом подчеркнуло, что список рецептурных лекарств разрешенных к онлайн-продажи будет строго ограничен. Это сделано для исключения использования таких препаратов пациентами в каких-то других целях.

Ранее на этой неделе Росздравнадзор заявил, что цены на лекарства в России вернулись к прошлогоднему уровню.