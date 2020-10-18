Россиянам собрались запретить ездить на летней резине зимой

Российским автомобилистам хотят запретить ездить на летней резине с декабря по февраль, а летом — на шипованной. Появятся и новые штрафы.

Соответствующее постановление разработали в МВД. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство планирует расширить перечень неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет нельзя.

Среди них указана установка на автомобиле «шин с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и отсутствие таковых в зимний период — с декабря по февраль включительно — на транспортных средствах категорий M1 и N1. Органы исполнительной власти российских регионов могут увеличивать определяющие летний и зимний периоды сроки.

Категория М1 считается самой большой и обозначает легковые автомобили. Под категория N1 попадают машины для грузоперевозок без дополнительных пассажирских мест и массой более 3,5 тонны.

Штрафов за использование несезонной резины сейчас нет. Если перечень утвердят, то нарушителям придется заплатить до 500 рублей по статье КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

Кроме того, в МВД считают, что из-за тонировки стекол на автомобилях искажается правильное восприятие нескольких цветов, а покрытие создает зеркальный эффект. В проекте документа говорится о запрете езды со сломанными или потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности или если они неисправны.