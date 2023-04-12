Власть 12 апреля 2023, 21:22 Россиянам рекомендовали быть осторожными при поездках в недружественные страны МИД РФ призвал россиян к осторожности при поездках в недружественные страны РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны проявлять особенную осторожность во время планирования поездок в недружественные государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — сказала она.

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Представитель МИД ранее назвала призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к согражданам покинуть Россию лицемерными. Она напомнила, что именно Вашингтон начал «настоящую охоту за россиянами, проживающими в США или в третьих странах». После этого у американских спецслужб появились необоснованные претензии к гражданам РФ.

Захарова также отметила, что западные СМИ раздули шумиху после задержания американского журналиста Эвана Гершковича с поличным.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Соединенных Штатах по несправедливым обвинениям находятся более 60 россиян. По его мнению, американские суды штампуют им тюремные сроки, исчисляемые десятками лет, писал RT.