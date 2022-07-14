facebook_pixel
    14 июля 2022, 19:26

    Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках

    Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

    Антон Ишбульдин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление в долевую собственность садовых и огородных участков. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Степан Галагаев / Unsplash

    Согласно новым нормам, передать земельные участки общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников станет проще. Теперь для этого не понадобится согласие всех собственников таких участков, если общее собрание его членов примет такое решение.

    Дачники смогут выращивать домашнюю птицу и кроликов — но только при соблюдении ряда норм и требований. Чтобы разводить кур, гусей и уток, градостроительный регламент территории должен предусматривать такую возможность.

    Сегодня президент подписал закон о создании российского магазина мобильных приложений. Разработку в утвержденном виде будут предустанавливать на гаджеты.