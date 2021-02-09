Россиянам разрешат участвовать в суде со смартфона

В российских судах в ближайшее время могут разрешить участвовать с личного компьютера или телефона. Об этом заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев во время совещания с Владимиром Путиным.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«С участием Верховного суда России ведется подготовка законодательных изменений, предусматривающих применение в судах системы веб-конференции, которая позволяет гражданам участвовать в судебных заседаниях с использованием личного компьютера», — отметил он.

Лебедев добавил, что сейчас суды воплощают различные меры, которые помогут минимизировать бумажный оборот. Он добавил, что заседания Пленума Верховного Суда, Научно-консультативного совета при Верховном Суде и органов судейского сообщества уже проводят при помощи веб-конференций.

Глава верховного суда добавил, что законодательные изменения, которые касаются применения веб-конференций в судах, уже готовы. Однако когда именно нововведение начнет действовать, Лебедев не сообщил.