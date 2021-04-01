Россиянам разрешат судиться дистанционно

Законопроект о дистанционном участии в судебных процессах рассмотрели на заседании правительства России. Как сообщила пресс-служба кабмина, эту практику распространят на административные и гражданские дела, а также при рассмотрении дела в Арбитраже.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что участники этих процессов могут судиться, выходя на связь через смартфон или планшет в режиме веб-конференции.

Он подчеркнул, что такую практику распространят на споры о собственности и ряд других важных юридических вопросов.

«Их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции», — пояснил Мишустин.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность контактировать с судебными органами удаленно. Предполагается, что отправить заявление или получить повестку можно через портал государственных услуг или другие информационные системы. Окончательный список утвердит Верховный Суд.

«Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе», — заявил Мишустин.

Соответствующие поправки внесут в ряд законопроектов. Они позволят усовершенствовать порядок применения электронных документов в судопроизводстве.