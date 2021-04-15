Россиянам раздадут землю в Арктике

Правительство России распространило программу «Дальневосточный гектар» на Арктику. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что с таким предложением обратились предприниматели.

Глава правительства подчеркнул, что россияне могут получить земельные участки в северных территориях по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

«Особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — привела цитату Мишустина пресс-служба кабмина.

Предприниматели на Дальнем Востоке, которые уже освоили выделенный им гектар, то он может получить еще один участок такого размера. Это правило распространят и на Арктику.

«Это даст людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход, сделают жизнь более комфортной», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, для развития территорий правительство упростит малому бизнесу в Арктической зоне доступ к государственной поддержке.

Президент определил стратегию ускоренного развития этих территорий. И одна из главных задач — повысить эффективность инвестиций в экономику российской Арктики. Поддержать бизнес, создать для людей новые рабочие места, увеличить их доходы.

В качестве примера Мишустин привел историю заслуженного врача Мурманской области Константина Сауткина.

«Его клиника не могла претендовать на статус резидента Арктической зоны и налоговые льготы, так как вкладывала средства в закупку дорогостоящего оборудования, а не в приобретение или аренду недвижимости, как прописано в законе», — рассказал он.

Теперь для компаний-резидентов начнут действовать исключения, по требованиям к вложениям в строительство или модернизацию недвижимости.

Также отменят правило, по которому вести деятельность компания-резидент может только в одном муниципальном образовании. Если фирма имеет регистрацию в Арктической зоне, то льготные условия будут действовать на всей территории. Это существенно расширит рынок и приведет к повышенной выручке.

Внедрить утвержденную стратегию ускоренного развития территорий Арктики поручил президент России ВЛадимир Путин. Главные задачи — привлечь инвестиции в экономику региона, поддержать бизнес, создать новые рабочие места и увеличить доходы граждан.