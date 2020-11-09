Россиянам рассказали о претенденте на пост министра природных ресурсов Козлове

«На самом деле, я считаю, для людей, которые хотят чего-то добиться, это не проблема, это — карт-бланш определенный», — процитировал политического деятеля «ФедералПресс».

Еще в 19 лет он уже был юрисконсультом в компании «Дальвостуголь», а в 28 лет занимал должность главы градообразующего предприятия ООО «Амурский уголь» в Райчихинске. В 2014 году мужчину назначили первым заместителем главы Администрации Благовещенска Павла Березовского. Спустя шесть дней он занял его место, так как Березовский ушел в отставку.

Мэром Благовещенска Козлов стал в 30 лет, осенью 2014 года почти 39% от общего числа горожан отдали свой голос за него. Пост главы губернатора Амурской области он занял в возрасте 34 лет.