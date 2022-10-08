Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, наказание за уклонение | 360°

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Россиянам рассказали, могут ли мобилизовать сына пенсионеров с сахарным диабетом

«Объясняем.рф»: мобилизация сына родителя с сахарным диабетом является законной

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Специалисты сервиса «Объясняем.рф» рассказали, что вручение повестки россиянам, у которых один из родителей страдает от сахарного диабета, является законным. В этом случае ухаживать за больным может второй супруг, добавили там.

«В данном случае уход за одним родителем может осуществлять другой родитель. Их взрослый ребенок, получивший повестку, может быть призван по мобилизации», — рассказали сотрудники портала.

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Пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации можно в режиме онлайн. Сайт госуслуг запустил форму для подачи таких заявлений.

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«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», — отметили на сайте. Подать жалобу могут как сами мобилизованные, так и любой другой человек.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он заявил, что призыву подлежат россияне, ранее прошедшие службу в рядах вооруженных сил и состоящие в запасе. В первую очередь будут призывать обладателей нужных военно-учетных специальностей и бойцов, имеющих соответствующий опыт.

Частичная мобилизация в РФ

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