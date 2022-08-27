Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Теlеgrаm-канале рассказал, какие законы вступают в силу в сентябре. Новые законы коснутся собственников квартир, покупателей смартфонов, учителей, детей с ограниченными возможностями и других.

Учителей с 1 сентября освободят от заполнения лишних отчетов — появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа.

«Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — заметил Володин.

Еще один закон коснется защиты персональных данных. Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. Нарушение закона повлечет штраф до 50 тысяч рублей. По словам председателя Госдумы, это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок.

Бесплатное образование для инвалидов и реестр доноров

Решение о выборе УК на общем собрании собственников можно будет принимать, только если за него отдадут более 50% от общего числа голосов собственников квартир в доме. Раньше было достаточно 25% и одного голоса. Предполагается, что закон исключит конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Детям с ОВЗ, которые учатся в школах или организациях среднего профобразования, но не живут в них, гарантируют бесплатное двухразовое питание. Также инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

В России появится единый реестр доноров костного мозга. Это облегчит поиск доноров, на который раньше уходило много времени. А еще добровольцам, которые согласились на трансплантацию, будет полагаться медицинское обследование, лечение и реабилитация.

На отдельные виды технически сложных товаров, в частности смартфоны, будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений. Меру приняли в рамках противодействия антироссийским санкциям.

Маркировка рекламы и борьба с «черными риелторами»

Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете с 1 сентября должна иметь пометку «реклама». Участникам рынка придется передавать сведения о рекламных кампаниях в единую систему учета. Если иностранное лицо, работающее в интернете на территории России, не предоставит данные о рекламе, в его отношении «могут применяться меры понуждения».

Доля квартиры не сможет составлять меньше шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Закон призван бороться с микродолями в квартирах и защитить жителей от «черных риелторов» и мошенников. Суд сможет изменять соотношение долей супругов в общем имуществе, если один из них совершал сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Наконец, вводится положение о целевом использовании экологических платежей в бюджетах регионов. Средства от уплаты штрафов за экологические преступления пойдут на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.