Россиянам рассказали, как принимались решения о нерабочих днях в начале пандемии

В марте 2020 года в правительстве РФ рассчитали, как будет развиваться пандемия COVID-19 в стране. Полученные результаты показали, что избежать взрывного роста заражений можно только благодаря карантину и режиму самоизоляции.

Представители российской власти рассказали об этом в интервью авторам исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на опубликованный 22 октября текст беседы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заметила, что правительство располагало двумя месяцами на подготовку системы здравоохранения к пандемии. В этот же срок нельзя было допустить взрывного роста заболевших, как это происходило в других странах. По словам Голиковой, при большем количестве времени режим самоизоляции и нерабочие дни вводить бы не пришлось.

«Пожалуй, были бы какие-то ограничения, переход на дистанционные режимы. Но не полная остановка», — подчеркнула вице-премьер.

Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос пояснила, что в начале марта у правительства было на руках два расчета модели, по которой пойдет развитие ситуации с распространением коронавируса. Один основывался на данных по умершим, второй — на опыте других стран, в основном Китая и Италии. Использовали как раз последний.

«На примере Москвы мы рассчитали риск инфицирования в школах, на публичных мероприятиях и в других местах массового скопления людей», — уточнила Кривонос.

Полученные данные показали, что при максимально быстром введении ограничений, социальной дистанции и изоляции шансы избежать «неуправляемого, взрывного роста эпидемии» и тотального карантина будут намного выше.

Эти расчет как раз легли в основу решений, который принял президент России Владимир Путин 25 марта и 2 апреля о введении в стране нерабочих дней. Накануне в Кремле заявили, что второй карантин РФ не грозит.