Россиянам рассказали, как изменится закон о персональных данных с 1 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится закон о защите персональных данных с первого дня осени. В частности, магазины больше не будут собирать данные покупателей и навязывать им свои правила, сообщил Теlеgrаm-канал нижней палаты российского парламента.

«Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тысяч рублей», — уточнил Володин.

Предприятия торговли больше не заставят покупателей доплачивать за дополнительные услуги при покупке товара, рассчитываться за заказ только наличными или картой или выполнять другие условия.

По мнению председателя Госдумы, это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок. Кроме того закон запрещает собирать биометрические данные несовершеннолетних.

Ранее Володин в своем Теlеgrаm-канале рассказал, какие законы вступают в силу в сентябре. Они коснутся собственников квартир, покупателей смартфонов, учителей, детей с ограниченными возможностями и других.

Наконец, с 1 сентября вводится положение о целевом использовании экологических платежей в бюджетах регионов. Средства от уплаты штрафов за экологические преступления пойдут на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.