Россиянам предсказали выход из изоляции к июню

Россия выйдет из режима самоизоляции, если граждане будут его строго соблюдать. Скорее всего, речь идет о конце мая — начале июня. Эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться к концу лета. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Об этом он заявил, в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <…> в зависимости от субъекта, от ситуации <…> это либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что, если население страны будет слушать рекомендации правительства и Роспотребнадзора, спад заболеваемости до единичных случаев может наступить к концу лета, и эпидемия закончится.

На днях сингапурские ученые изменили свой прогноз о времени окончания вспышки коронавируса в России. Ранее они утверждали, это произойдет 17 августа, сейчас они сдвинули срок до 24 августа.