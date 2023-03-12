Власть 12 марта 2023, 11:58 Россиянам предложили задать вопрос правительству Спикер ГД Володин: премьер Мишустин выступит на заседании парламента 22–23 марта РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин выступит на заседании Госдумы 22 или 23 марта, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он предложил желающим предложить темы для обсуждения или задать вопрос правительству под постом.

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Володин отметил, что в соответствии со статьей 114 Конституции России правительство ежегодно отчитывается перед Государственной думой о работе за предыдущий год. В рамках подготовки отчета профильные комитеты встречаются с вице-премьерами и министрами. Уже с понедельника, 13 марта, начнутся встречи фракций с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Работа должна завершиться в течение 10 дней, и 22–23 марта состоится заседание, где он выступит с отчетом. Точню дату определят на следующей неделе.