Россиянам предложили второй бесплатный гектар

С 1 августа жители арктического региона России смогут принять участие в программе «Арктический гектар». Они бесплатно получат под личное использование или бизнес землю. Первые 1,5 года гектар выделят только местным жителям, с 1 февраля 2022 года — всем остальным. Также он станет доступен участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, для выбора участков через портал гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров.

«В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», — сообщило ведомство.

По упрощенной процедуре получить участок можно за месяц вместо полугода. В Мурманской области предлагается 767 тысяч гектаров, это самый большой объем. В Карелии — 399 тысяч гектаров.

Вице-премьер Юрий Трутнев назвал предоставление одного гектара еще одной возможностью для активных людей. Россияне получившие и освоившие «дальневосточный гектар» смогут взять второй бесплатно.

«Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли», — цитирует Трутнева его пресс-служба.

Закон, который распространяет на территорию Арктической зоны программу «Дальневосточный гектар», президент России Владимир Путин подписал 28 июня.