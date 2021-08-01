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    01 августа 2021, 01:19

    Россиянам предложили второй бесплатный гектар

    Анастасия Кукова

    С 1 августа жители арктического региона России смогут принять участие в программе «Арктический гектар». Они бесплатно получат под личное использование или бизнес землю. Первые 1,5 года гектар выделят только местным жителям, с 1 февраля 2022 года — всем остальным. Также он станет доступен участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

    Россиянам предложили второй бесплатный гектар

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, для выбора участков через портал гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров.

    «В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», — сообщило ведомство.

    По упрощенной процедуре получить участок можно за месяц вместо полугода. В Мурманской области предлагается 767 тысяч гектаров, это самый большой объем. В Карелии — 399 тысяч гектаров.

    Вице-премьер Юрий Трутнев назвал предоставление одного гектара еще одной возможностью для активных людей. Россияне получившие и освоившие «дальневосточный гектар» смогут взять второй бесплатно.

    «Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли», — цитирует Трутнева его пресс-служба.

    Закон, который распространяет на территорию Арктической зоны программу «Дальневосточный гектар», президент России Владимир Путин подписал 28 июня.