Россиянам предложили продлить возможность учиться бесплатно

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагают повысить возможный возраст для получения высшего образования за счет бюджета. Учиться смогут бесплатно и студенты 30-35 лет.

Один из авторов проекта закона — зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев — рассказал РИА «Новости», что документ планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

«Законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», — заявил он.

По его словам, таким образом государство сможет вовлечь большее число молодых людей в разные сферы жизни общества.

Авторы законопроекта напомнили, что, согласно закону «О молодежной политике», молодежью в России считаются люди от 14 до 35 лет включительно. В качестве основного аргумента в пользу увеличения возраста молодежи назывались возможность получить стипендию или грант в качестве молодого ученого или получить пособие на рождение ребенка.

Депутаты ЛДПР в первую рабочую неделю 2021 года внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года.