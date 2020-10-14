Россиянам предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту

Лекарства по рецепту в России предложили сделать бесплатными. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что выдавать их можно было за счет государства.

Политик озвучил свою идею на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году, сообщили в пресс-службе фракции.

«Нужно <…> поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — сказал Медведев. Для этого, по его словам, необходимо использовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

Вопросы здравоохранения и лекарственного обеспечения, добавил Медведев, стоят в новой программе партии на особом месте.

Глава фракции заметил, насколько важно поддерживать врачей и медицинское образование, а также развивать отечественную фармакологическую индустрию. Кроме того, Медведев указал и на применение в здравоохранении современных электронных сервисов и услуг.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев возглавит межведомственную комиссию Совбеза по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.