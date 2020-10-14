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    14 октября 2020, 06:20

    Россиянам предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту

    Александра Ломейко

    Лекарства по рецепту в России предложили сделать бесплатными. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что выдавать их можно было за счет государства.
    Россиянам предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту

    Политик озвучил свою идею на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году, сообщили в пресс-службе фракции.

    «Нужно <…> поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — сказал Медведев. Для этого, по его словам, необходимо использовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

    Вопросы здравоохранения и лекарственного обеспечения, добавил Медведев, стоят в новой программе партии на особом месте.

    Глава фракции заметил, насколько важно поддерживать врачей и медицинское образование, а также развивать отечественную фармакологическую индустрию. Кроме того, Медведев указал и на применение в здравоохранении современных электронных сервисов и услуг.

    Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев возглавит межведомственную комиссию Совбеза по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.