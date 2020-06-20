Россиянам посоветовали, как вести себя при незаконном увольнении

На фоне пандемии коронавируса работодатели все чаще стали предлагать персоналу уволиться по собственному желанию. Но они не вправе принуждать работника к уходу, так как это может быть исключительно инициатива самого сотрудника.

Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

«Это незаконно. Если работодатель настаивает на увольнении по собственному желанию, соглашаться не нужно. Следует предлагать увольнение по соглашению сторон», — рассказала эксперт.

Обе стороны трудового соглашения должны согласовать условия увольнения, оформить их письменно с подписями сторон и перечислением договоренностей. О сумме компенсационной выплаты следует договариваться индивидуально. В соглашении также должна быть формулировка, определяющая его как неотъемлемую часть трудового договора, заключенного при приеме на работу.

«Эта маленькая формальность позволит привязать соглашение к трудовому договору, поскольку именно по трудовому договору закон допускает выплаты выходного пособия. Важно понимать, что после заключения соглашения об увольнении отказаться от его исполнения уже нельзя и передумать работнику не получится», — сказала Дайнеко.

Эксперт уточнила, что работодатель не может уволить сотрудника, если нет объемов работы и в этом нет вины ни одной из сторон. В этом случае работнику причитаются две трети оклада.

«Это ситуация простоя, который регламентируется статьями 139 и 157 ТК РФ. Добросовестный работодатель всегда будет пытаться договориться. Если сам работник не планирует дальше продолжать трудовую деятельность, он может также уволиться по соглашению сторон», — добавила эксперт.

Она посоветовала для защиты своих прав обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, если работодатель продолжает настаивать на увольнении.

В Госдуме рассматривается законопроект об удаленке, который регламентирует режим такой работы. Документ предусматривает равную оплату онлайн и офлайн, оплату сверхурочного труда и ограничение времени, когда сотрудник обязан отвечать на звонки руководства и коллег.