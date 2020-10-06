Россиянам пообещали четкие и согласованные действия в случае карантина

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что коронавирус не отступил и нужно быть готовыми к любому развитию событий. Об этом он сообщил на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Президент также отметил, что власти готовы помогать гражданам, поддерживать социальную сферу и систему здравоохранения, передает ТАСС.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно», — заявил Путин.

Глава государства также похвалил парламент за слаженную работу в условиях пандемии. По его словам, депутаты оперативно принимали законы, которые так были необходимы людям.

Ранее Владимир Путин поручил создать новую спортивную стратегию на случай форс-мажорных ситуаций в будущем. По его словам, люди не должны переставать заниматься спортом из-за ограничительных мер.

В понедельник российский лидер в ходе общения с преподавателями и учителями заверил, что в будущем дети не будут переходить на дистанционное обучение. Однако специалисты займутся созданием отечественной системы дистанционного обучения, которая будет применяться только по мере необходимости.