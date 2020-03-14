Россиянам объяснили, почему пройдет одно голосование за весь пакет поправок в Конституцию

Клишас заявил, что будет сложно внести поправки, если россияне поддержат какую-то одну, но не поддержат другую. Он сравнил это с выбором политика, в котором «есть плюсы и минусы», «но вы должны найти какой-то баланс внутри себя и принять решения».

Поправки коснутся обязанностей президента и чиновников, социальных гарантий граждан, полномочий парламента. Также в Конституции будет прописан статус русского языка, упоминание Бога и закреплено понятие брака.

Голосование назначено на 22 апреля. Нововведения вступят в силу, если наберут больше половины голосов всех жителей страны. После этого будет издан указ о включении поправок в текст Конституцию.

Всего в документе 390 пунктов, которые затронули шесть глав Конституции. Госдума одобрила присвоение русскому языку статуса официального. Он станет языком «государствообразующего народа».

Также в законе будет упоминаться Бог в историческом контексте. Появится пункт, который закрепляет Россию как правопреемника СССР не только на своей территории, но и за ее пределами.

После принятия поправок страна и ее субъекты будут совместно отвечать за защиту семьи, материнства, отцовства и детства. В документе будет закреплено понятие брака «как союза мужчины и женщины».

Также будет отдельный пункт, посвященный благосостоянию жителей страны. В России будут созданы необходимые условия, которые обеспечат устойчивый экономический рост государства. Гражданам гарантируют защиту достоинства и обеспечат четкий баланс их прав и обязанностей.