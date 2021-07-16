Россиянам объяснили, какое наказание грозит за распространение фейков о вакцинации

До трех лет тюрьмы можно получить в России за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от коронавируса, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что такие действия очень опасны для общества, потому что это вызов народу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации.

Клишас обратил внимание, что за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, а для юридических лиц — в виде штрафа от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.

Несколько дней назад полиция выявила мошенников, которые пытались сбыть фальшивые документы, дающие право на медотвод от прививки от коронавируса в Хорошевском и Измайловском районах, в Выхино-Жулебино, а также на юго-западе Москвы. Преступники пока не найдены, но силовики сумеют найти авторов фальшивок и привлечь к ответственности.