Россиянам объяснили, где купить билеты на Московские центральные диаметры

Первые две ветки Московских центральных диаметров запустят в конце года Подробнее

По его словам, оплатить проезд на МЦД можно с помощью карты «Тройка». Записать проездные билеты на карту можно в кассах или в специальных автоматах, которые установлены также на станциях Центральной пригородной пассажирской компании и на Московском центральном кольце. Оплатить проезд можно с помощью банковской карты или смартфона с функцией бесконтактной оплаты.

Стоимость проезда на МЦД варьируется от тарифа и длительности проездного.

В столице первые две ветки Московских центральных диаметров — наземного метро, — запустят в конце 2019 года. На первых двух ветках МЦД-1 (от Лобни до Одинцова) и МЦД-2 (от Нахабина до Подольска) уже завершают подготовку к приему пассажиров, напомнила «Вечерняя Москва».