Власть 09 марта 2023, 15:46 Россиянам назвали критерии, по которым назначают выплаты и пособия Представитель Соцфонда Алещенко: при назначении пособия СФР учитывает доходы семьи РИА «Новости»

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При назначении Единого пособия сотрудники Социального фонда России будут учитывать среднедушевой доход семьи, рассказал управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области Сергей Алещенко. Он уточнил, что эта сумма не должна превышать размер одного регионального прожиточного минимума.

«Оценка дохода проводится за период 12 месяцев, предшествующих первому месяцу перед месяцем подачи заявления», — объяснил схему Сергей Алещенко.

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По его словам, трудоспособные россияне должны иметь официальный доход или же объяснить причины его отсутствия. Представитель Соцфонда добавил, что выплату назначают на каждого ребенка, а ее размер зависит от уровня доходов и может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума в регионе проживания.

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«Выплатной период составляет 12 месяцев, достаточно лишь заявления в электронном виде», — отметил Алещенко.

Ранее он рассказал, зачем объединили Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. В стране создали новую структуру, чтобы сделать выплаты пособий проще и быстрее, уточнил он.