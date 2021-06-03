Россиянам напомнили, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

Некоторые россияне имеет право на бесплатные путевки в летние лагеря. Кому они положены, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Регионы выделяют из своего бюджета определенные средства. Например, Краснодарский край отчисляет на детский отдых 2,3 миллиарда рублей при поддержке губернатора. Бесплатные путевки получают дети из неблагополучных семей или из семей, где родитель один воспитывает ребенка.

Также бесплатные путевки полагаются несовершеннолетним из семей, которые попали в трудное материальное положение, а также семьям, где ребенок испытывает жизненные трудности из-за антисоциального поведения родителей.

«Но всегда не хватало средств для поддержки обычных граждан», — слова Бессараб привело «ФедералПресс».

Тем не менее на Кубани возвращают часть денег, потраченных на детскую путевку, но не более половины от прожиточного минимума. Причем помогают не только родителям, которые приобрели путевку, но и работодателям, которые выделили средства и купили путевки для детей своих работников.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко объявил о расширении периода действия детского туристического кешбэка. Компенсация будет осуществляться за отдых по 20 сентября.