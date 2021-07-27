Россиянам могут запретить тратить детское пособие на алкоголь и сигареты

Депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Такие изменения могут внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Документ опубликовали в думской электронной базе данных.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», — сказано в законопроекте.

Чтобы контролировать соблюдение этого требования, предложили несколько механизмов. В их числе — перечисление денег на детей на специальный электронный счет. Все транзакции с такого счета можно будет отслеживать. Авторы законопроекта считают, что эта поправка будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Правительство России направит в регионы 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям. Деньги получат родители, у которых трое или более детей. Выплаты в размере регионального детского прожиточного минимума будут начисляться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Средства выделили по поручению президента России Владимира Путина.