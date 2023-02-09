Власть 09 февраля 2023, 18:19 Россиянам могут разрешить покупать машины на средства маткапитала Законопроект о покупке автомобиля на средства маткапитала внесли в Госдуму Unsplash

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Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить семьям покупать автомобили на средства маткапитала. Предполагается, что такое право получат родившие или усыновившие троих и более детей и родившие либо усыновившие ребенка-инвалида. Документ опубликовали сегодня, его статус — «На рассмотрении».

Проект предусматривает, что машина будет новой и обязательно отечественного производства, в ней будет не более восьми пассажирских мест. Ее можно будет оформить в собственность матери или детей. В течение трех лет после регистрации автомобиль нельзя продавать.

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В пояснительной записке отмечается, что вопрос направления средств материнского капитала на приобретение автомобиля — один из самых популярных в родительском сообществе, обращения по этому поводу регулярно поступают депутатам Госдумы, и тему не раз рассматривали на разных уровнях, но пока ни к чему не пришли.

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В то же время жители мегаполисов жалуются, что не могут возить детей в общественном транспорте из-за его загруженности. Жители малонаселенных и отдаленных регионах испытывают трудности с перевозкой детей в детсад, школу. поликлинику из-за неразвитой транспортной системы в их населенном пункте.

«Вызывает серьезную обеспокоенность положение семей с двумя и более детьми, среди которых имеется ребенок-инвалид. Пользование общественным транспортом в таких условиях для матери представляет собой серьезную проблему. Обращения граждан в Государственную Думу по этому вопросу иллюстрируют это достаточно ясно», — указано в документе.