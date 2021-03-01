Россиян захотели обязать эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает россиян эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей. Документ опубликован в электронной базе Думы.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — добавлено в тексте пояснительной записки.

Инициатива обяжет федеральные органы исполнительной власти обеспечивать доступ МЧС к информационным системам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Эта мера будет введена для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Должностные лица и организации обязаны вовремя предоставлять в органы управления РСЧС сведения, которые могут помочь ликвидировать или предотвратить ЧС.