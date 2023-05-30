Власть 30 мая 2023, 17:51 Россиян стали штрафовать за демонстрацию бело-сине-белого флага РИА «Новости»: в России вынесли первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России запретили демонстрировать бело-сине-белый флаг — символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. Штрафы уже начались — жительница столицы заплатила 4,5 тысячи рублей, сообщило РИА «Новости».

Зеленоградский суд Москвы признал женщину виновной в публичной демонстрации символики террористической организации (статья 20.3 КоАП России). Запрещенный флаг оказался на номере ее машины. Женщина предположила, что на российском флаге просто выцвел красный цвет, а ее муж заподозрил, что флаг кто-то закрасил специально. Жительницу оштрафовали на две тысячи рублей, запрещенный знак конфисковали.

Реклама

Еще две тысячи ей пришлось отдать за невыполнение законного требования полицейского. Когда с ней начал общаться инспектор ДПС, женщина испугалась и закрылась в машине.

Кроме «Легиона „Свобода России“»*, бело-сине-белый флаг использует организация «Съезд народных депутатов»**, отрицающая территориальную целостность России. Ее деятельность признали в России нежелательной.

*"Легион «Свобода России»» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

**Деятельность организации признана нежелательной в России.