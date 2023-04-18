Власть 18 апреля 2023, 15:13 Россиян разрешат сажать в тюрьму за содействие в исполнении вердиктов международных организаций Володин: ГД ввела наказание за содействие в исполнении решений международных организаций Unsplash

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Госдума ввела уголовное наказание за помощь в исполнении решений межгосударственных организаций против российских военнослужащих, добровольцев и должностных лиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он связал принятие новых законодательных инициатив с «противоправными действиями международных организаций», в том числе Международного уголовного суда. Вячеслав Володин назвал два закона, которые одобрили депутаты, — о пяти годах тюрьмы за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций против должностных лиц, военных и добровольцев, а также о наделении президента дополнительными полномочиями по защите России и ее граждан от таких решений.

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Уголовную ответственность за помощь в исполнении приговоров международных организаций одобрили во втором и третьем чтениях одним законопроектом с ужесточением наказания за терроризм и госизмену, сообщил ТАСС. Правительство внесло его в Госдуму в ноябре 2022 года. После вступления в силу суды смогут наказывать нарушителей по статье «Террористический акт» сроком до 20 лет тюрьмы вместо 15 прежних, а за госизмену приговаривать к пожизненному заключению.

В марте Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Сенатор Андрей Клишас предупредил об ответных мерах.