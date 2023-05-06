Власть 06 мая 2023, 18:28 Россиян призвали не использовать дроны в майские праздники Дроны и квадрокоптеры рекомендовали не использовать во время майских праздников Unsplash

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Правоохранительные органы рекомендовали россиянам отказаться от использования дронов, квадрокоптеров и любых других БПЛА во время майских праздников. Это необходимо для обеспечения безопасности, профилактики и предупреждения возможных террористических акций.

Правоохранители попросили россиян отказаться от несанкционированных подъемов в воздух любых беспилотников с 6 по 9 мая. Соблюдение рекомендаций позволит обеспечить профилактику и предупреждение возможных проявлений экстремистской направленности.

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Ночью 3 мая Украина совершила попытку атаки на Кремль при помощи беспилотников. Сотрудники спецслужб и военные вывели БПЛА из строя — в результате ЧП никто не пострадал, небольшие повреждения получил купол Сенатского дворца.

Президента Владимира Путина в Кремле в тот момент не было, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства находился в резиденции в Ново-Огареве. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что РФ подготовит соразмерный ответ на случившееся.