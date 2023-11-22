Власть 22 ноября 2023, 10:48 Россиян предупредили о новых стратегических решениях по СВО и экономике после президентских выборов РИА «Новости»: после выборов президента РФ в марте примут новые решения по СВО РИА «Новости»

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Вслед за выборами президента России в марте 2024 года власти примут стратегические решения по экономической трансформации и проведению спецоперации. Такое развитие событий допустили аналитики холдинга «Минченко консалтинг». Выдержки из доклада «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов „Госсовет 2.0“» опубликовало РИА «Новости».

Последние региональные выборы, по мнению специалистов, прошли так же ожидаемо для властей, как и в 2022 году. Аналитики заявили, что избиратели поддержали выдвинутых государством кандидатов, потому что потрясение от частичной мобилизации за год сошло на нет и проверенными методами удалось поднять на голосование лояльно настроенный электорат.

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«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — заявили специалисты холдинга.

Авторы доклада перечислили факторы, которые скажутся на региональной повестке до президентских выборов. Например, рост цен, тревожность и апатия, законопроект о праве губернаторов после выговора отправлять мэров в отставку.

Дату выборов президента России утвердят в декабре. Сенаторы могут назначить их на 17 марта. Владимир Путин пока не объявлял о планах баллотироваться на новый срок. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что уверен в его победе.