Россиян предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Депутат Александр Васильев выступил с идеей штрафовать водителей за минимальное нарушение скорости. По его мнению, наказывать нужно тех, кто превысил разрешенный лимит даже на один километр в час.

«Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, он уже является нарушителем ПДД», — заявил Васильев, который является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству. Его процитировало агентство «Москва».

По словам парламентария, автомобилисту выдали права, чтобы он ездил по правилам. Если бы экзаменующийся нарушал их в присутствии сотрудника ГИБДД, то не получил бы право на вождение. Васильев считает, что людям надо привить культуру вождения и, соответственно, соблюдение правил и законов.

Депутат добавил, что чаще всего аварии происходят из-за превышения скорости. Он уверен, что если его инициативу поддержат, то ситуация с безопасностью на дорогах полностью изменится.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что ведомство против идеи снизить порог для штрафов за превышение скорости. Сейчас водителя привлекают к административной ответственности, если он превысил скорость на 20 и более километров в час.