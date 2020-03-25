Россиян предложили освободить от коммуналки из-за COVID-19

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) в письме, отправленном на имя главы Минстроя Владимира Якушева, предложил на время карантина из-за пандемии COVID-19 освободить россиян от оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию письма. В документе сказано, что россияне, чьи доходы и так сократились, вынуждены нести дополнительные расходы, оплачивая повышенные счета за коммуналку.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в письме.

Власов предложил отменить оплату услуг ЖКХ до окончания особого режима. Он попросил Якушева дать его инициативе оценку, и рассмотреть возможность ее реализации.

Во всем мире от коронавируса скончались более 16 тысяч человек. Заражены — 370 тысяч человек. В России были инфицированы 495 пациентов, из которых 22 выздоровели.