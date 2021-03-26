Россиян предложили лишить возможности отказаться от квартиры с недостатками

Россиянам захотели запретить отказываться принимать у застройщика квартиры с недостатками. Сейчас покупатель может не подписывать акт передачи, пока застройщик не ликвидирует имеющиеся недочеты.

Инициативу предложили рассмотреть депутаты Госдумы. Ее выдвинули Николай Николаев, Михаил Кузьмин, и Александр Якубовский из «Единой России», а также Сергей Крючек из «Справедливой России».

Законопроект предусматривает отказ от действующей практики, при которой покупатель может не подписывать передаточный акт при покупке квартиры у застройщика, если обнаружил в ней недочеты. Он может ждать, пока продавец не устранит найденные недостатки, и лишь затем ставить свою подпись в документах.

Депутаты предложили изменить эту норму. Авторы проекта считают, что в случае обнаружения каких-либо недочетов застройщик и покупатель должны составить акт несоответствия, в котором все их перечислить, а затем подписать передаточный акт. После этого у продавца квартиры есть несколько вариантов: устранить перечисленные недочеты, снизить стоимость квартиры или компенсировать покупателю расходы по избавлению от несоответствий.