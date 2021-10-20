Россиян попросили не ездить в другие регионы из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным огласила меры, которые можно будет предпринять для борьбы с коронавирусом. В качестве рекомендации она попросила россиян пока не ездить в другие регионы.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — заявила Голикова.

Она также напомнила, что на сайте стопкоронавирус.рф опубликована тепловая карта, которая отражает напряженность эпидемической ситуации в регионах. Любой желающий может ознакомиться с информацией.

«Это сделано, для того чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в своем регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение целесообразности путешествия в другие регионы», — добавила вице-премьер.

Ранее Голикова выступила с идеей сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидситуации в стране. Также она предложила всех невакцинированных работников старше 60 лет перевести на удаленку.