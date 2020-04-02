Россиян отправили на длинные выходные. Но регионы смогут сами держать баланс между здоровьем людей и экономикой

Президент России Владимир Путин объявил, что весь апрель в России будет выходным. Для экономики этот месяц будет тяжелым. Но по крайней мере регионы смогут регулировать, где и насколько жесткими будут ограничения. Это позволит удержать баланс между состоянием экономики и здоровьем людей.

«Очевидно, что любая остановка экономики для нее работает плохо. Но такая ситуация в большинстве стран мира. Экономики останавливаются, потому что иначе есть риск, что заболеть может большинство населения страны — надо между этими двумя вещами выбирать. Президент же сказал, что нужно найти баланс между жизнью и здоровьем людей и работой экономики. Надо переходить на удаленку. Второе, что сказал президент: в каждом регионе разная ситуация, поэтому региональные власти могут регулировать степень жесткости этих мер в зависимости от ситуации», — сказал «360» президент консалтингового агентства Bakster group Дмитрий Гусев.

Он привел пример: в Москве меры должны быть пожестче. Если две недели пересидеть дома, то есть шанс, что пик заболеваемости пройдет. А вот в регионах, где случаев коронавируса меньше, можно просто прикрыть границы и пораньше вернуться к обычной жизни.

«Конечно, бизнес будет как-то выживать и принимать меры. <…> Надеюсь, то, что правительство подготовит, поддержит предпринимателей и людей, которые остаются дома, у которых все планы порушены. Всех надо поддержать. Но всем надо набраться терпения», — подчеркнул собеседник «360».

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 2 апреля объявил, что весь месяц в стране будет нерабочим. Так будут сдерживать распространение коронавируса. Работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам.

По последним данным, российские врачи помогают вылечиться от коронавируса 3548 пациентам. Выписали из больниц уже 235 человек. Летальным исходом закончилось 30 случаев заражения.