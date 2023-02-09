Власть 09 февраля 2023, 18:47 Россия не начинала боевые действия на Украине — Путин Путин: Россия не начинала боевые действия на украинской территории, они шли с 2014 года РИА «Новости»

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Россия не начинала боевых действий на Украине, которые шли с 2014 года. Страна пытается завершить то, что длится уже девятый год. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить», — сказал он.

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Боевые действия на территории Украины начали националисты и те, кто их поддерживал еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот. С этого все началось, подчеркнул российский лидер. Происходящее спровоцировало события в Крыму и Донбассе.

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Путин отметил, что с 2014 года с нарушением всех договоренностей и взятых на себя обязательств противник практически взял регионы Донбасса в блокаду. На этих территориях неоднократно проводили крупные военные операции.

«Вот они начали войну. И она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут», — добавил президент.

Также в ходе встречи Путин сказал, что рассчитывает на своевременное производство новых самолетов в стране.