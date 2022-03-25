Россиян не будут преследовать за использование VPN

Российские правоохранительные органы не будут преследовать за использование сервисов VPN. Об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Интервью с ним опубликовал РБК.

Текущее российское законодательство не имеет нужной базы для наказания за использование сервисов VPN, сказал Клишас.

Преследование предусматривает определенный уровень ответственности за совершение преступления, отметил он. По его словам, степень «должна быть четко совершенно прописана в законе».

«Такой ответственности в законе нет. Мы не планируем такого. Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал», — подчеркнул Клишас.

Он отметил, что отсутствие законодательной базы для преследования не повлияет на блокировку приложений для обхода интернет-запретов. По его мнению, в России есть все возможности для ограничения работы VPN.

«Определенная законодательная база уже есть. Я считаю, что их можно и нужно блокировать. Любое правило люди найдут способ обойти. А исполнительная власть в пределах собственных полномочий, компетенции будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки», — сказал он.