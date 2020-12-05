Россиян начнут уведомлять о пособиях и льготах по новым правилам

Новый порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах утвердили сегодня в правительстве РФ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уже к концу этого года россиян начнут оповещать о льготах и пособиях через портал «Госуслуги». Для этого надо просто зайти в свой личный кабинет. Чтобы услуга начала работать, нужно дать согласие на получение уведомлений. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются», — говорится в сообщении.

В частности, когда в семье родится ребенок, родителям в личный кабинет придет уведомление о том, что они имеют право на выплаты, уточняет ИА Nation News. Также персональное информирование смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым они положены.

Помимо этого, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать в любое время суток, позвонив по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг. Тем не менее формат личного посещения МФЦ тоже продолжит работать.