Россиян на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Все находящиеся на карантине россияне будут вести специальный журнал о своем состоянии и подтверждать, что они находятся дома. Это станет частью единой системы, через которую будут отслеживать соблюдение карантинного режима.

Как будет работать система, на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

По словам главы правительства, все вернувшиеся из заграничных поездок россияне еще до прохождения паспортного контроля заполнят специальную анкету на сайте госуслуг. Кроме анкетных данных, у них спросят адрес проживания, а также где они намерены остаться на карантин.

Контролировать местонахождение прибывшего гражданина будут по его мобильному телефону.

«В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — пояснил премьер.

Также он подчеркнул, что на карантине граждане должны самостоятельно вести журнал о своем самочувствии и подтверждать то, что они находятся дома.

Михаил Мишустин напомнил Минюсту о поручении по частичной приостановке работы ЗАГСов. Он пояснил, что нужно дать гражданам возможность получать услуги дистанционно.

«Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают. У них должна быть возможность регистрировать эти события», — подчеркнул глава Кабинета министров.

На карантин отправятся все россияне, которые вернулись из заграничных поездок, а также те, у кого врачи диагностировали или подозревают наличие коронавируса. В минувший вторник наказание за нарушение изоляции ужесточили. Если человек сбежит из-под карантина, то ему грозит уголовная ответственность с крупными штрафами или тюремный срок.

Количество зараженных коронавирусом в России продолжает расти. За минувшие сутки специалисты зафиксировали 440 новых случаев, таким образом, количество носителей возбудителя выросло до 2777 человек. Число умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось до 24 человек. Общее число вылечившихся также увеличилось до 190 человек.