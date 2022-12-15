Власть 15 декабря 2022, 11:53 Россиян будут бесплатно тестировать на грипп в больницах и поликлиниках Кабмин утвердил постановление о бесплатном тестировании россиян на грипп Сайт мэра и правительства Москвы

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Правительство России утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках. Сообщение появилось на сайте кабмина.

Решение связано с ростом количества заболевших гриппом, в том числе, в сочетании с ковидом. Тестирование будут проводить в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам. Это поможет оперативно выявить тип инфекции и назначить лечение.

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В пресс-службе правительства уточнили, что при наличии показаний исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ, писал RT. Она отметила, что возможности для этого имеются.

Несмотря на окончание массовой иммунизации от гриппа, вакцинация в России продолжится по поручению президента Владимира Путина. Он отметил, что в России долгая зима и необходимо повышать иммунитет жителей.