Власть 13 июля 2023, 17:32 Россия знала о планах Украины ударить по ЗАЭС — Лихачев Глава Росатома Лихачев: Россия располагала данными о намерении Украины ударить по ЗАЭС РИА «Новости»

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У России была информация о подготовке Украины к удару по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, данные подтвердили российские разведчики и плененные украинские диверсанты. Видео с комментарием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«И разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки», — подчеркнул глава Росатома.

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Он добавил, что украинские власти заявляли, что это Россия якобы готовится «взорвать» атомную станцию. Эти обвинения частично опровергли сотрудники МАГАТЭ, постоянно работающие на территории ЗАЭС, уточнил Лихачев. Специалисты пришли к выводу, что на станции нет признаков минирования, резюмировал глава госкорпорации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали диверсантов при попытке провезти на станцию лазерную наводку ракет. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что злоумышленников готовили британские инструкторы.

При возможном ЧП на ЗАЭС последствия будут несопоставимы с событиями на Чернобыльской АЭС, отметил обозреватель «Царьграда» Андрей Перла. По его словам, в случае ядерной утечки произойдет заражение нескольких километров вокруг станции.