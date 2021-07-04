Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил жестким ответом нашей страны в случае, если повторится ситуация с британским эсминцем Defender. По его словам, реакция властей будет жесткой.

Об этом Песков заявил в прямом эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По словам пресс-секретаря российского президента, наша разведка уже знает, кто отвечал за ситуацию с Defender из-за океана.

Песков подчеркнул, что разведка также знает, что подобные провокации планируются «у старших товарищей за океаном». Так зарубежные страны пытаются прощупать слабые места России в реагировании и отслеживании собственных границ.

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — уточнил пресс-секретарь.

По словам Пескова, он бы не хотел обсуждать «сценарии Судного дня», но пообещал жесткую реакцию от властей на подобные зарубежные провокации.