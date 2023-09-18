Власть 18 сентября 2023, 16:11 Россия завершила этап восстановления экономики — Путин Президент Путин: Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление Unsplash

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Этап восстановления российской экономики завершен. Страна выдержала беспрецедентное внешнее давление, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Россия не поддалась санкционному натиску некоторых правящих элит в западном блоке, подчеркнул глава государства. По его словам, валовый внутренний продукт РФ вышел на уровень 2021 года.

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«Теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — добавил Путин.

В связи с этим новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из национальных интересов, общегосударственных приоритетов и стратегических планов по всем направлениям, отметил президент.

Ранее Путин напомнил, что важную роль в экономике России играет лесной комплекс, поэтому следует усилить раскрытие потенциала лесопромышленных предприятий страны.